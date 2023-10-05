vivo X100 Pro будет поддерживать спутниковую связь

Текстовые сообщения, которые можно отправлять со смартфона благодаря технологии спутниковой связи, являются большим нововведением, которому в будущем будут уделять особое внимание. И журналисты информационного издания WhyLab заявили, что предстоящая модель смартфона vivo X100 Pro может поддерживать спутниковую передачу сообщений, пусть и не во всех странах мира. Всё дело в том, что Министерство промышленности и информационных технологий Китая сертифицировало модель X100 Pro, в характеристиках которой говорится о поддержке передачи данных посредством спутникового сигнала, так что, вероятно, компания работает в этом направлении. Более того, инсайдер уверен, что смартфон X100 Pro сможет передавать и принимать текстовые сообщения, изображения, голосовые записи и даже видео в областях без Wi-Fi или сотовой связи.

Правда, в это тяжело поверить по той причине, что передать по спутнику видео — слишком дорогое удовольствие. При этом смартфон X100 Pro будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9300 и отдельным чипом Unisoc V8821, который будет обеспечивать спутниковую связь. Ещё у смартфона будет основной сенсор с разрешением 53 Мп и размером матрицы 1/1,43 дюйма. Основную камеру дополнит портретный объектив разрешением 50 Мп (Sony IMX758) с оптическим зумом 2x и перископический модуль разрешением 64 Мп (OmniVision OV64B) с линзой, эквивалентной 100 мм. Данный смартфон должны представить уже совсем скоро, но пока что никакой точной информации нет.
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