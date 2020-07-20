Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo

Компания Vivo провела online-презентацию, в ходе которой представила новую линейку смартфонов: X50 Pro стал первым телефоном с новой профессиональной системой стабилизации и 60-кратным зумом, а X50 является слегка облегченной версией флагмана по более привлекательной цене. Так же были показаны новые наушники TWS Neo с активным шумоподавлением и хорошей автономностью, которые можно получить совершенно бесплатно за предзаказ смартфонов.

Vivo X50 Pro

Гаджет обладает современным дизайном: тонкий изгибающийся дисплей с миниатюрным отверстием (4 мм) под фронтальную камеру, изящные грани, скруглённые по технологии R3, и двухступенчатый блок камеры. Огромный 6.56-дюймовым дисплей со встроенным сканером отпечатков обладает SuperAMOLED-матрицей с разрешением FullHD+. Его частота обновления 90 Гц, а отклика – 180 Гц.

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G обладает отличным сочетанием высокой производительности и низкого энергопотребления. Технология VEG предотвращает перегрев и эффект троттлинга. Количество памяти стандартное для флагманского устройства: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной. X50 Pro оснащён аудиочипом AK4377A с повышенной частотой дискретизации.
На месте и модуль NFC. Аккумулятор повышенной емкости (4315 мАч) поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Работает флагман на Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10.5.

Главное в Vivo X50 Pro, безусловно, камера. Основной модуль с матрицей IMX598 на 48 Мп и светосильным объективом (f/1.6) в сочетании с технологией Quad Bayer обеспечивают высокое качество съемки даже при недостаточном освещении. Он установлен на двухшарнирном соединении, которое позволяет модулю вращаться, обеспечивая трехосевую стабилизацию в пределах 3-х градусов (втрое больше, чем у конкурентов). По заверениям производителя, новая система полностью компенсирует дрожание при ходьбе и езде.

Смартфон отлично снимает быстродвижущиеся объекты, благодаря минимальной выдержке. Следящий автофокус запоминает объекты, на которых был сфокусирован, и автоматически возобновляет фокусировку, когда те вновь попадают в кадр. Функция автоматического масштабирования Autozoom поможет удержать выбранный объект в центре кадра, а 3D Sound Tracking отслеживает и усиливает человеческую речь. В полной темноте автоматически активируется ночной режим с интеллектуальным алгоритмом шумоподавления, а AstroMode позволяет делать великолепные снимки звездного неба.

Второй модуль на 13 Мп (f/2.5) обладает фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и предназначен для портретной съемки. Его перспектива очень близка к тому, что видит человеческий глаз. Широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2) с объективом на 120 градусов позволяет создавать масштабные пейзажные снимки и групповые фото.

Последний модуль на 8 Мп (f/3.4) предназначен для съемки удаленных объектов: 5-кратное оптическое увеличение и 12-кратное цифровое позволяют реализовать 60-кратное приближении. В сочетании с новой системой стабилизации, теперь можно делать качественные снимки объектов, которые ранее казались недосягаемыми. Фронтальный модуль на 32 Мп (f/2.5) обеспечивает качественные селфи практически при любых условиях съемки.

Vivo X50

«Младший брат» отличается от флагмана чуть менее производительным процессором – Snapdragon 730, слегка уменьшенным аккумулятором и измененным набором камер. Хотя основной модуль остался таким же, здесь применена уже традиционная система оптической стабилизации, а вместо суперзума используется лишь 20-кратное цифровое приближение.

Также тут есть портретная камера и широкоугольная, а вот 4-й модуль на 5 Мп предназначен исключительно для макросъемки.

Vivo TWS Neo

Последней новинкой стали беспроводные наушники-вкладыши. Vivo увеличила драйвер до 14.2 мм, использовала композитную диафрагму из биоволокна и звуковую медную катушку от японской компании Daikoku. Это позволило добиться высокого качества звучания на всем диапазоне: от мягкого вокала и высоких частот до плотных басов. Поддержка технологии aptX Adaptive позволяет сохранить в полтора раза больше звуковых данных. Система DeepX предлагает три звуковых эффекта (Mega Bass, Clear Vocal и Bright Treble) и поддерживает большинство аудиоприложений.

Больная тема беспроводных наушников – высокая задержка, но благодаря системе Dual Channel Transmission 2.0, в TWS Neo удалось добиться отставания всего в 88 мс. Это позволяет не только смотреть синхронизированное видео, но и полноценно играть в активные игры. Кодек AI Dynamic Low Latency автоматически подстраивается для обеспечения стабильной связи даже в зонах с высоким уровнем помех. Кроме того, для соединения, TWS Neo используют новейший протокол Bluetooth 5.2.

Выполненный в виде дорожки ползунок на ножке наушника позволяет легко и точно управлять устройством. Благодаря двум встроенным датчикам, TWS Neo распознают, находятся ли они в ушах, и автоматически ставят музыку на паузу при извлечении. Для активного шумоподавления используется специальный интеллектуальный алгоритм, а новая аэродинамическая конструкция звукового канала эффективно отсекает шум ветра, позволяя наслаждаться чистым звучанием даже во время бега или езды на велосипеде.

Длительное время работы обеспечивается новым чипом Qualcomm с низким энергопотреблением и продуманной системой управления питанием. Полностью заряженные наушники TWS Neo работают 4.5 часов, а кейс позволит их перезарядить еще 4 раза.

Цены

Vivo X50 Pro поступит в продажу 31 июля 2020 года в цвете «Серая сталь» по цене 64 990 рублей. Vivo X50 будет продаваться с 24 июля в двух цветах «Небесно-голубой» и «Черное зеркало» за 44 990 рублей. За предзаказ каждого смартфона положен подарок –беспроводные наушники Vivo TWS Neo. Впрочем, последние можно приобрести и отдельно прямо сейчас: гарнитура продается в цветах «Лунный белый» и «Звездный синий» по цене 9 990 рублей.
Автор: Артем Костенко
Комментарии и отзывы vivo X50 Pro 8/256GB
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