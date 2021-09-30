vivo X70 Pro + начало глобального выпуска

Серия vivo X70 была анонсирована 9 сентября, а спустя три недели производитель представил линейку на глобальную аудиторию. Во время презентации были представлены модели vivo X70 Pro и vivo X70 Pro +

Флагманский vivo X70 Pro + работает на Snapdragon 888+ и имеет потрясающую настройку камеры, в то время как vivo X70 Pro немного уступает своему старшему брату, но все еще работает на мощном чипсете Dimensity 1200. Vivo X70 Pro и vivo X70 Pro + обещают «переопределить фотографию» благодаря системе карданной камеры третьего поколения. Партнерство производителя с Zeiss продолжается в этом поколении смартфонов X, и они также имеют покрытие T на линзах, чтобы уменьшить блики на фотографиях и видео.

Партнерство выходит за рамки аппаратного обеспечения, поскольку немецкая оптическая компания также предоставила ноу-хау для создания великолепных изображений с эффектом боке в различных стилях, в зависимости от фокусного расстояния объектива.