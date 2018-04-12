Alcatel 3V и его характеристики

Компания Alcatel выпустила в первой половине года флагманский смартфон. Роль ОС возложена на полноценную ОС Android 8 Oreo.Модель Alcatel 3V базируется на 4-ядерном процессоре MediaTek 8735A и оборудована экраном Full HD+ с 6-дюймовой диагональю, разрешение которого –2160 х 1080 точек. Предусмотрено 2 Гб памяти системной и 16 либо 32 Гб внутренней, аккумулятор на 3000 мА/ч, тыльная двойная камера (2 + 12 Мп) и лицевая на 5 Мп.ОС в данном смартфоне исполняет не самая свежая Android 7 Nougat. Изделие предлагается в цветовых исполнениях «золотистый металлик» и «черный металлик» по ориентировочной цене в 12990 рублей за вариант с 3 + 32 Гб памяти.