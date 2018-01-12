Alcatel от TCL Communication

Компания Alcatel выпустила и продемонстрировала свою линейку смартфонов. Средний Alcatel 3V получил двойную тыльную камеру, а старший Alcatel 5 – двойную фронтальную со вспышкой.В самом доступном аппарате Alcatel 1X, по словам производителя, использованы материалы «премиального» уровня. Гаджет способен распознавать пользователя по лицу.В числе новинок модели Alcatel 1X, 3V и 5, выполненные в трендовом безрамочном и полноэкранном дизайне, наделенные сканером пальцевых отпечатков и отличающиеся при этом невысокой ценой.