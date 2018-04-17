Компания Bluboo представила смартфон D5 Pro. До 20 апреля в интернет-магазине TomTop смартфон D5 Pro можно заказать со скидкой всего за 99,99 долларов. Гаджет получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280*640 пикселей (18:9). В основе устройства лежит четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативная память и встроенный накопитель на 32 ГБ. Питание аккумулятора составит батарея емкостью в 2 700 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Предлагаться аппарат будет в трёх цветах: чёрном и синем или красном с золотистой рамкой.