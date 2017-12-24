Бюджетный LTE смартфон Champ

Компания Fly, выпустила новый бюджетник. В наличии 2- и 8-мегапиксельная камеры, 1 Гб системной памяти и 8 Гб встроенной (можно расширить еще на 32 Гб с помощью карт microSD), модуль LTE, адаптеры Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, аккумуляторная батарея на 2150 мА/ч, GPS-приемник, FM-радио, пара SIM-слотов.Аппарат базируется на четырехъядерном 1,3-гигагерцевом процессоре Spreadtrum SC9832 и оснащен 5-дюймовым, экраном IPS, разрешение которого составляет 720 x 1280 точек (HD). Дисплей защищен покрытием из стекла 2.5D. В роли системной платформы – Android 7.0 Nougat. Модель доступна в черном исполнении по цене 4990 рублей.