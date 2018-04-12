HTC U12 и его характеристики

Компания HTC выпустила смартфон среднего класса. Смартфон оснастят мощным 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 845, который может развивать частоту до 2,8 ГГц. Схема также содержит графический модуль Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE для сотовых сетей. Дисплей устройства получит разрешение нового уровня Quad HD+, а размер его диагонали будет 5,5 дюйма.Оперативная память будет иметь приличный объем 8 ГБ, хотя флэш-массив по нынешним меркам не совсем топовый – 128 ГБ. Впрочем, слот для карт microSD позволит добавить память.О стоимости пока не известно.