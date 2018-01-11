Характеристики нового бюджетного смартфона Nokia 1

Nokia опубликовала на сайте, смартфон с хорошей характеристикой. Основу аппаратной платформы Nokia 1 составит чип Snapdragon 212, а в качестве ОС будет установлена Android Go, разработанная Google специально для бюджетных смартфонов с маленьким объемом памяти. Nokia 1 будет изготовлена в пластиковом корпусе. На тыльной стороне разместится тыльная камера с LED-вспышкой (расположена под камерой). По неподтвержденной пока информации, новинку оснастят дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей (диагональ неизвестна), 1 ГБ оперативной памяти и флеш-модулем на 16 ГБ.Стоимость новинки составит порядка 6 000 рублей.