Huawei Enjoy 8 и его характеристики

Компания Huawei выпустит смартфон в первой половине года среднего класса. На тыловой панели Huawei Enjoy 8 находится сканер отпечатков пальцев. В наличии также выход для аудио на 3,5 мм, microUSB-порт и батарея, чья емкость составляет 3000 мАч. Управляет устройством операционная система Android 8.0 Oreo с надстройкой EMUI 8.0.В арсенале гаджета имеется главная 2-линозовая камера с оптическими блоками 13 МП и 2 МП. Селфи-камера с разрешением 8 МП оснащена мягкой фотовспышкой. С ее помощью осуществляется новомодная функция распознавания владельца по лицу.В основу электронной схемы положен мобильный процессор Snapdragon 430. Оперативная память может варьироваться от 3 до 4 ГБ, также разным может быть объем встроенного накопителя: 32 либо 64 ГБ. В аппарате присутствуют два слота для SIM-карт и слот расширения памяти формата microSD, поддерживающий карты до 256 ГБ.Стоимость смартфона составит 13000 тысяч рублей.