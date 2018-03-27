Как защитить свой смартфон от повреждения?

Стоимость современных смартфонов достаточно высока и она продолжает расти от модели к модели. Во многом это связано как с планомерным снижением курса отечественной валюты, так и введением кучи сборов и платежей как за ввоз электроники, так и за ее перемещение до покупателя по отечественным дорогам. Так как фактические доходы соотечественников практически не растут, после покупки каждого смартфона приходится думать о его защите от повреждения. В данной заметке предлагаем остановиться на мерах подобной защиты.

Наиболее популярным методом защиты является покупка чехла для смартфона. На сегодняшний день подобрать чехол для смартфона Huawei, Samsung, Apple, ZTE, Sony, Xiaomi не представляет какой-либо трудности. Для этого надо зайти в интернет-магазин по продаже аксессуаров для телефонов, выбрать модель вашего телефона и вам будет предложено несколько вариантов защиты. После покупки чехла остается лишь вопрос - от чего он защитит ваш смартфон?

Чехол защитит ваш смартфон от царапин и незначительных падений, к примеру, на стол. Более серьезные падения на кафель, бетон, к сожалению, практически всегда приводят к повреждению его экрана, поэтому возлагать лишние надежды на чехол не следует. Тем не менее, следует отметить, что чехол является самым дешевым средством защиты телефона.

Бронированные экраны и пленки позволяют увеличить стойкость дисплея смартфона к физическим повреждениям, но они так или иначе приводят к ухудшению контрастности изображения. Как следствие, вы можете столкнуться с тем, что ваше зрение будет ухудшаться по мере интенсивности использования смартфона.

Особняком стоят сертификаты по страхованию смартфонов от повреждений. На сегодняшний день данные сертификаты имеются у компаний Samsung и Apple. Зачастую его стоимость равна 12% стоимости нового смартфона за 1 год страхования. При этом вы получаете защиту от повреждений и кражи смартфона. Высокая стоимость страхования приводит к тому, что 3 года страхования приведут к дополнительным потерям до 100% от остаточной стоимости вашего смартфона.