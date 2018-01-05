Компания HMD Global представила смартфон Nokia 6

Компания Nokia, выпустила новый смартфон с очень хорошей камерой. Среди прочего оснащения стоит отметить тыльную основную камеру на 16 Мп и фронтальную камеру с 8-мегапиксельным сенсором. Основу аппаратной платформы гаджета составляет чипсет Snapdragon 630 разработки Qualcomm, в составе которого восьмиядерный 2,2 ГГц процессор ARM Cortex-A53, графический адаптер Adreno 508 и модем сотовой связи X12 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ.Тыльная часть корпуса оборудована дактилоскопическим сканером. Будут доступны две версии: с флеш-накопителем на 32 и 64 ГБ. Кроме этого, предусмотрен слот для карт microSD вместимостью до 128 ГБ. Цена составит $230.