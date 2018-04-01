Leagoo Power 5 и его функции

Компания Leagoo выпустила смартфон с очень быстрой зарядкой. На тыльной панели Leagoo Power 5 имеется главная камера, чьи два модуля Sony получили разрешение 13 МП и 5 МП. Селфи-камера построена на сенсоре 13 МП.Цена аппарата составит около 229 долларов. У девайса 18:9 дисплей Sharp. Его размер равен 6 дюймам, а разрешение соответствует стандарту Full HD. Гаджет собран на основе мобильного чипсета MediaTek MT6763. На девайсе установлена операционная система Android 8.1 Oreo. В арсенале смартфона 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на внутреннем флэш-массиве. О стоимости пока не известно.