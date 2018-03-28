Meizu E3 с Full HD+

2018-03-28, Автор - Мария Шмелева; [37]
Компания Meizu выпустила смартфон с хорошими характеристиками. Главная камера модели может похвастать внушительными характеристиками. Первый оптический модуль Sony IMX350 имеет разрешение 20 МП и диафрагму f/2,6. Второй сенсор Sony IMX362 имеет разрешение 12 МП и диафрагму f/1,9. При этом главная камера оснащена фотовспышкой на светодиодах. Лицевая камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 8 МП.Батарея аппарата имеет емкость 3360 мАч. Гаджет собран на основе мобильного чипа Qualcomm Snapdragon 636. Данная система вооружена графическим контроллером Adreno 509 и восемью ядрами Kryo 260, развивающими частоту до 1,8 ГГц. В качестве операционной системы выбрана Flyme OS 6.3, в основе которой лежит версия 7.1 Nougat ОС Android. Электронная схема Meizu E3 содержит 6 ГБ «оперативки» LPDDR4x, внутренний флэш может иметь объем 64 ГБ либо 128 ГБ.Вес смартфона составляет 160 граммов. Его размеры 156,8 × 75 × 7,6 мм. В боковую грань корпуса вмонтирован сканер для распознавания отпечатков пальцев. В наличии симметричный слот USB-C и гибридный слот для SIM и microSD.Стоимость смартфона составит 128 долларов.


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