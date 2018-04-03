Новый Moto-флагман Moto Z3 Play

Компания Motorola выпустит во второй половине года смартфон с отличной камерой. Moto Z3 Play будет выполнен в современном полноэкранном формате, который позволил уместить 6” экран в корпусе 156,4 х 76,47 х 5,9 мм (8,92 мм в области камеры), а это позволит использовать старые Moto Mods, соответствующий коннектор есть и на новом представителе серии. Примечательно, в рендере OnLeaks присутствует логотип «Motorola» (не Moto), что давно было решено руководство американо-китайского бренда. О стоимости пока не известно.