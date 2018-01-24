Новый флагманский смартфон под названием Oukitel U18

Oukitel выпустит в первой половине 2018 года не дорогой смартфон с хорошими характеристиками. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА•ч. Разработчики обещают, что смартфон сможет проработать без подзарядки целый день.За производительность Oukitel U18 отвечает восьмиядерный чип MediaTek MT6750T и 4 Гбайт RAM, вместимость встроенного флеш-модуля – 64 Гбайт. При желании можно расширить память с помощью карт формата microSD объемом до 64 Гбайт. Работает гаджет под управлением Android 7.0.Стоимость смартфона составит 180 долларов.