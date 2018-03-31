Новинка ZTE Nubia Z17S

Компания ZTE выпустила мощный смартфон с мощными характеристиками. Аппарат весит 170 граммов и имеет размеры 147,46 х 72,68 х 8,5 мм. Емкость батареи устройства составляет 3100 мАч.Безрамочный LTPS-дисплей Nubia Z17S, покрывающий почти всю лицевую панель телефона, имеет диагональ 5,73 дюйма и разрешение 2040 х 1080 пикселей (стандарт Full HD+). Селфи-камера получила два модуля на 5 и 5 МП, а разрешение объективов основной камеры равно 23 МП и 12 МП. Присутствует дактилоскопический сканер, симметричный порт USB-C, модуль геопозиционирования GPS/ГЛОНАСС/Beidou. Смартфон может работать с двумя картами SIM.Девайс собран на базе 8-ядерного мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 835. В его арсенале 6 либо 8 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-модуль на 64 либо 128 ГБ. Рабочей средой для приложений служит версия 7.1.1 Nougat операционной системы Android с фирменной надстройкой Nubia UI 5.1. Стоимость смартфона составит 12000 тысяч рублей.