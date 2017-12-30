Смартфон Galaxy J2 выйдет в свет в 2018 году

Компания Samsung, хочет выпустить новую модель в 2018 году. Стоит отметить пару камер с 8- и 5-мегапиксельными матрицами, поддержку двух SIM-карт, модули LTE, Wi-Fi (802.11n) и Bluetooth 4.2, а также АКБ емкостью 2600 мАч и Android 7.1.1 Nougat в качестве ОС.Аппарат с индексом SM-J250 изготовлен в пластиковом корпусе. Разрешение 5-дюймового Super AMOLED-дисплея составляет 960 × 540 пикселей. За производительность отвечает четырехъядерный 1,4 ГГц чипсет Snapdragon 425 от Qualcomm, 1,5 ГБ RAM и встроенный флеш-накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения памяти microSD картами.