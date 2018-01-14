Смартфон Sharp Aquos S3

Флагман Sharp Aquos S3 порадует всех кто любит большие телефоны. Смартфон появится в первой половине 2018 года. В верхнем левом углу тыльной панели размещается основная сдвоенная камера, дактилоскопический сенсор при этом смещен в центральную верхнюю часть.Теперь благодаря тайваньскому регулятору NCC (National Communications Commission) эта информация подтверждается. В частности, опубликованы реальные фотографии смартфона, на которых видно, что дисплей действительно получил вырез в верхней части. Там же располагаются фронтальный фотомодуль и динамик. Не исключается также наличие системы трехмерного сканирования лиц пользователей. Больше пока инфорции не имеется.