Смартфоны среднего класса Xperia XA2 и XA2 Ultra и бюджетную модель Xperia L2

Sony выпустит в этом году не сколько красивых смартфонов бюджетного варианта. Смартфон Xperia L2 основан на 4-ядерном полуторагигагерцевом чипе MediaTek MT6737T и оборудован 5,5-дюймовым HD экраном (720 на 1280). Здесь 3 Гб «оперативки» и 32 Гб ПЗУ (возможность использования microSD-карт), 8- и 13-мегапиксельная камеры, аккумулятор на 3300 мА/ч.Модель Xperia XA2 построена на процессоре Snapdragon 630, оборудована Full HD экраном (1920 х 1080 точек) в 5,2 дюйма по диагонали и оснащена 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ (поддержка microSD-карт), 23-и 8-мегапиксельной камерами, аккумулятором на 3300 мА/ч (технология QuickCharge 3.0).Xperia XA2 Ultra получил дисплей с 6-дюймовой диагональю, ОЗУ в объеме 4 Гб и ПЗУ – 64 Гб, селфи-камеру на 16 + 8 Мп, АКБ на 3580 мА/ч, в дополнение к двум SIM-слотам отдельный microSD.Так же известно стоимость Xperia XA2 предлагается у них за 350 долларов, XA2 Ultra – за 450 и Xperia L2 – за 250 долларов.