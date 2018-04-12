Smartisan Nut 3 и его характеристики

Новинка Smartisan смартфон среднего класса. Дисплей гаджета имеет размер диагонали 6 дюймов и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Nut 3 изготовлен на базе мобильного чипа Snapdragon 625. В арсенале устройства 4 ГБ «оперативки», а флэш-модуль может иметь объем от 32 до 128 ГБ. Батарея имеет емкость 4000 мАч.Новинка имеет минималистский дизайн. Разработчики постарались избежать элементов, которые бросаются в глаза. К тому же, вендор подчеркнул оригинальность оформления. Это коснулось даже кнопок на боковых гранях. Перечислим цветовые решения, в которых будет предложен смартфон: белый, красный, черный и золотой корпус.О стоимости пока не известно.