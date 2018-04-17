UMIDIGI А1 Pro и его характеристика

Компания UMIDIGI выпустила новый бюджетный смартфон. Главными преимуществами девайса, по мнению самой UMIDIGI, стали 5,5” дисплей 18:9 в корпусе типичного устройства с 5” экраном, производительное «железо» (чипсет MediaTek MT6739 с PowerVR, 3 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ), двойная 13+5-Мп основная камера, аккумулятор на 3150 мАч с функцией быстрой зарядки, дизайн в корпусе синего, черного или серебристого цвета со стеклянным отливом, безопасность, реализованную через сочетание дактилоскопа на задней панели и системы распознавания лица, и Android 8.1 Oreo. Стоимость смартфона составит 180 долларов.