Выносливая модель Active

Vernee выпустит смартфон очень хорошей прочности. Vernee Active получил 5,5-дюймовый дисплей производства JDI с разрешением 1920x1080 пикселей. Внутри установлен энергоэффективный восьмиядерный процессор Helio P25, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели разместилась камера с сенсором SONY IMX на 13 Мп, а спереди «фронталка» на 8 Мп. За продолжительное время автономной работы отвечает аккумулятор повышенной ёмкости на 4 200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 9B/2A. Модель работает под управление Android 7.0 с фирменной оболочкой VOS 1.0.Стоимоть будет составлять 250 $.