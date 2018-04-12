Xiaomi Mi7 и его характеристики

Компания Xiaomi выпустила смартфон среднего класса. По предварительным данным, дисплей Xiaomi Mi7 будет иметь размер 6 дюймов и разрешение 2160х1080 пикселей. Схема собрана на чипсете Snapdragon 845, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ. Предполагается также функция беспроводной зарядки.В тыльную панель девайса встроена основная 2-линзовая камера, оснащенная фотовспышкой на светодиодах. Дактилоскопического сканера на снимках разглядеть не удалось, это наводит на мысль, что его спрятали под стеклом дисплея. О стоимости пока не известно.