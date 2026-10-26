Смартфон Realme 17 Pro получит батарею на 10000 мАч

Авторитетный информатор Дебаян Рой опубликовал технические характеристики смартфона Realme 17 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, грядущей новинке приписывают наличие плоского OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой до 165 Гц, корпуса с пластиковой боковой рамкой, основной камеры с главным модулем на 200 Мп, модулем с телеобъективом на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением и сверхширокоугольного модуля, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7500 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G625 MC2, а также батареи ёмкостью 10000 мАч. Ориентировочная дата презентации пока не раскрывается.