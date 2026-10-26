Смартфон Realme 17 Pro получит батарею на 10000 мАч

Авторитетный информатор Дебаян Рой опубликовал технические характеристики смартфона Realme 17 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, грядущей новинке приписывают наличие плоского OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой до 165 Гц, корпуса с пластиковой боковой рамкой, основной камеры с главным модулем на 200 Мп, модулем с телеобъективом на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением и сверхширокоугольного модуля, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7500 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G625 MC2, а также батареи ёмкостью 10000 мАч. Ориентировочная дата презентации пока не раскрывается.

Как заказать разработку мобильного приложения: выбор подрядч…
Между решением «нам нужно приложение» и подписанным договором лежит шесть шагов: сформулировать бизнес…
Xiaomi 18 Fold стал самым мощным смартфоном в мире…
Бенчмарк AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов за сентябрь 20…
Realme P4s Lite с АКБ на 7000 мАч оценен в 170 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P4s Lite, которая базируется на 12-нан…
Смартфон HONOR Turbo оценили в 20 тысяч рублей …
Российский AliExpress выпустил в продажу смартфон HONOR Turbo, который основан на 4-нанометровом процессо…
Складной смартфон iPhone Duo оценили в 2000 долларов …
Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, который базируется на фирменной одно…
Официально: POCO F9 Ultra получит батарею на 8050 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO F9 Ultra, который будет представлен на глобал…
Официально: смартфоны OPPO Find X10 готовы к выходу …
Компания OPPO объявила, что уже в ближайшее время в Китае будут представлены смартфоны серии Find X10. Пр…
Представлен совершенно новый iPad mini…
Компания Apple представила новый iPad mini с увеличенным OLED-дисплеем диагональю 8,5 дюйма. Толщина ново…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor