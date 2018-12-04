10 декабря состоится презентация смартфона Samsung Galaxy A8s на платформе Android 8.0 Oreo

Стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A8s с новым дисплеем Infinity-O дебютирует 10 декабря. Новинка получит 6,36-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и довольно узкие рамки сверху и по бокам. Основой устройства станет процессор Snapdragon 710 и 6 Гбайт ОЗУ. Тыльная камера смартфона представлена тремя оптическими блоками и светодиодной фотовспышкой. Селфи-камера установлена в левом верхнем углу дисплея. В качестве ОС выступит Android 8.0 (Oreo). Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и аккумуляторная батарея емкостью на 3400 мА.ч. О стоимости новинки пока не сообщается.