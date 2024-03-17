100-Гц монитор AOC Q27B2S2 оценен в 115 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент недорогих мониторов 27-дюймовой моделью AOC Q27B2S2, которая оценена на местном китайском рынке в 115 долларов. Новинка характеризуется IPS-панелью с узкими рамками, разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс, статической контрастностью 1000:1, максимальной яркостью 250 нит, 105% покрытием цветового пространства NTSC и 121% sRGB, портами HDMI 2.0 и DP 1.2, а также комплектной подставкой с функциями вращения и наклона. Появится ли монитор в международной продаже, пока не сообщается.

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