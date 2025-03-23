100-Гц монитор Lenovo ThinkVision S25e-30 Refresh Edition оценили в $80

Компания Lenovo объявила о выпуске доступного монитора ThinkVision S25e-30 Refresh Edition, который основан на 24,5-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс, статической контрастностью 1300:1, типичной яркостью 250 нит, глубиной цвета 8 бит (6 бит+FRC), 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, подставкой с регулировкой угла наклона и поворота, настенным креплением VESA, интерфейсами HDMI 1.4 и VGA, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 580 долларов.