100-долларовый смартфон Redmi A2 получит 2 ГБ ОЗУ

Профильное издание WinFuture поделилось подробностями об ультрабюджетном смартфоне Redmi A2, официальный релиз которого ожидается уже в ближайшее время. Итак, аппарат получит восьмиядерную однокристальную систему MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2,2 ГГц вместо четырехъядерного MediaTek Helio A22 в прошлом поколении, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камеру на 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, черную, синюю и зеленую расцветки, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 10-Вт зарядки и предустановленную ОС Android Go на основе Android 13. Ориентировочная цена смартфона в Европе составляет 97 евро.