120-Гц монитор AOC Q24B35 оценили в 105 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Q24B35, которая основана на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется частотой обновления 120 Гц, временем отклика 4 мс, глубиной цвета 8 бит, максимальной яркостью 250 нит, статической контрастностью 1300:1, подставкой с функциями регулировки угла наклона, подъёма и поворота, по одному интерфейсу HDMI 1.4 и DisplayPort 1.4, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Монитор уже появился в китайской продаже по цене эквивалентной 105 долларам.

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