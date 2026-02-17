Представлен 144-Гц монитор AOC 27B35XE

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью 27B35XE, который получил IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика 0,5 мс (MPRT), глубиной цвета 8 бит, статической контрастностью 1500:1, динамической контрастностью 20000000:1, углами обзора до 178 градусов, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также интерфейсами HDMI и VGA. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.