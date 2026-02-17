Представлен 144-Гц монитор AOC 27B35XE

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью 27B35XE, который получил IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика 0,5 мс (MPRT), глубиной цвета 8 бит, статической контрастностью 1500:1, динамической контрастностью 20000000:1, углами обзора до 178 градусов, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также интерфейсами HDMI и VGA. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.

Представлен 200-Гц монитор Titan Legion M34E7R+…
Компания Titan Legion пополнила ассортимент изогнутых геймерских мониторов моделью Titan Legion M34E7R+, …
Представлены мониторы AOC Q24B36X и Q27B36X…
Компания AOC представила мониторы Q24B36X и Q27B36X, которые получили 23,8 и 27-дюймовые IPS-панели с раз…
288-Гц монитор ViewSonic VX2730D-4K оценили в 340 долларов…
Компания ViewSonic представила игровые мониторы VX2730D-4K и VX2738-2K-OLED, которые появятся в продаже в…
Представлен 280-Гц монитор Philips EVNIA 27M2N6550PF…
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью EVNIA 27M2N6550PF, которая получила 26,5…
HKC анонсировала Full HD монитор на 800 Гц…
Мониторы с двойным режимом работы сегодня встречаются все чаще, но перед нами, похоже, первый случай, ког…
Представлен 280-Гц монитор AOC Q27G4ZDP/WS…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G4ZDP/WS, которая основана на 26,5-дюй…
Представлен 300-Гц монитор Alienware AW2526HL …
Компания Alienware (принадлежит Dell) пополнил ассортимент игровых мониторов моделью AW2526HL, которая по…
В России представлен монитор Acer Nitro KG273UW2…
На российском рынке появился новый геймерский монитор Acer Nitro KG273UW2. Он предлагает высокую скорость…
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor