120-Гц монитор Innocn 25D1F оценили в 62 доллара

Компания United Innovation пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Innocn 25D1F, которая основана на 24,5-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит, статической контрастностью 1500:1, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветового пространства Adobe RGB и 88-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, настенное креплением VESA 100:100 мм, а также интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в эквивалент 62 долларов.

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