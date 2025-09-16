120-Гц монитор Redmi A27Q 2026 оценили в 110 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi A27Q 2026, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, 8-битной глубиной цвета, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом гаммы DCI-P3, заводской калибровкой с высокой точностью цветопередачи, яркостью 300 нит, узкими рамками с трех сторон, регулируемой подставкой, цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для подключения наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 110 долларов.