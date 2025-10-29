Представлен монитор Digma Progress 27P502Q для работы и учёбы

Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. На таком экране будет комфортно работать с мелкими элементами интерфейса и открывать несколько программ в многооконном режиме. Высокое разрешение 2560x1440 пикселей обеспечивает отличную детализацию и позволяет просматривать практически любой контент в оригинальном качестве. Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавность при просмотре динамичного контента. Яркость 300 кд/м² и цветовой охват 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с графикой. Высокая контрастность 1000:1 обеспечивает широкий цветовой охват. Максимальный угол обзора 178° исключает искажение картинки при боковом ракурсе просмотра. Для снижения нагрузки на зрение в мониторе присутствуют функции Flicker Free и Low Blue Light, которые полностью убирают мерцание экрана и уменьшают воздействие вредного спектра синего цвета. В свободное время монитор можно использовать и для видеоигр – функция адаптивной синхронизации с видеокартами AMD и NVIDIA помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры.