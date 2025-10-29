Представлен монитор Digma Progress 27P502Q для работы и учёбы

Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. На таком экране будет комфортно работать с мелкими элементами интерфейса и открывать несколько программ в многооконном режиме. Высокое разрешение 2560x1440 пикселей обеспечивает отличную детализацию и позволяет просматривать практически любой контент в оригинальном качестве. Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавность при просмотре динамичного контента. Яркость 300 кд/м² и цветовой охват 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с графикой. Высокая контрастность 1000:1 обеспечивает широкий цветовой охват. Максимальный угол обзора 178° исключает искажение картинки при боковом ракурсе просмотра. Для снижения нагрузки на зрение в мониторе присутствуют функции Flicker Free и Low Blue Light, которые полностью убирают мерцание экрана и уменьшают воздействие вредного спектра синего цвета. В свободное время монитор можно использовать и для видеоигр – функция адаптивной синхронизации с видеокартами AMD и NVIDIA помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры.

Представлен двухрежимный монитор Philips Evnia 27M2N5901A…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N5901A, которая может похва…
360-Гц монитор HP OMEN 25 оценили в 420 долларов …
Компания HP пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Omen 25, которая основана на 24,5-дюймовой ма…
Представлены 120-Гц мониторы ViewSonic ColorPro VP2456A и VP…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов серией ColorPro VP56A, в которую вошл…
Представлен портативный монитор Bigme B13 …
Компания Bigme дала старт первому портативному цветному монитору на основе электронных чернил (ePaper), к…
Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 245F X24…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 245F X24, которая основана на 23,8-дю…
120-Гц монитор Redmi A27Q 2026 оценили в 110 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi A27Q 2026, которая получила 27-дю…
Представлен 280-Гц монитор GIGABYTE MO27Q28G…
Компания GIGABYTE представила геймерский монитор MO27Q28G, который основан на 27-дюймовой матрице WOLED ч…
Представлен бюджетный монитор Redmi A27 2026…
Компания Xiaomi объявила о выпуске на родной китайский рынок бюджетного монитор Redmi A27 2026, который в…
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor