120-герцевый смартфон Redmi K30i подешевел до $255

Компания Redmi выпустила в Китае две новые версии смартфона Redmi K30i, которые получили 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. В Китае их цена составит 254 и 283 доллара соответственно. Стоит заметить, что на старте продаж всего месяц назад за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти просили 262 доллара.

Redmi K30i характеризуется 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, сдвоенной врезанной селфи-камерой на 20 Мп и 2 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 765G с поддержкой 5G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, предустановленной оболочкой MIUI 11 на базе Android 10, 3,5-мм разъемом и портом USB Type-C.