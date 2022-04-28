120-мм вентилятор MagFlow от Seasonic получил награду IF Design Award 2022

Seasonic рада сообщить, что 120-мм вентилятор MagFlow PWM стал победителем недавней премии IF Design Award 2022. Напомним, что производитель представил его в конце прошлого месяца.

Вентилятор MagFlow является продуктом непрекращающейся борьбы SeaSonic за создание высококачественных продуктов, повышающих производительность и улучшающих взаимодействие с пользователем на рынке, где требуется повышенная охлаждающая способность. Используя магниты для вентиляторов с гирляндной цепью, пользователи используют меньше кабелей, времени и усилий при сборке системы. Эстетичный дизайн вентилятора сочетается с отсутствием путаницы проводов внутри корпуса, а встроенные амортизирующие прокладки защищают от вибрации и шума между вентилятором и корпусом. Интуитивно понятная установка, превосходное качество, материалы, пригодные для вторичной переработки, и аккуратный внешний вид делают этот продукт победителем премии iF Award. - цитата из награды IF Design Award.