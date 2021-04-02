14 апреля Huawei представит свой первый настольный монитор

Компания Huawei объявила, что готовится к запуску первого своего настольного монитора. Новый монитор получил простое название Huawei Display 23,8.

Первый настольный монитор компании имеет гладкий и цельный корпус, окруженный тремя узкими лицевыми панелями толщиной всего 5,7 мм. А также дисплей без рамок. Это позволяет дисплею иметь соотношение экрана к корпусу 90 процентов. Монитор будет совместим с ПК, ноутбуками и даже мобильными устройствами.

Huawei Display 23,8 получил IPS панель с разрешением экрана 1920x1080 пикселей. Новинка сможет похвастаться 72-процентной цветовой гаммой NTSC и коэффициентом контрастности 1000: 1 с широким углом обзора 178 градусов. Кроме того, новый монитор также имеет сертификаты TUV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free для лучшей защиты глаз пользователей.

Huawei Display 23.8 будет доступен в официальном магазине компании с 14 апреля 2021 года по цене 207 долларов США.

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