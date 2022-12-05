14-дюймовый монитор Orange Pi оценен в $55

Бренд Orange Pi пополнил ассортимент внешних экранов своей первой моделью, которая может похвастаться толщиной менее 15 мм. Новинка характеризуется 14-дюймовой панелью с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 700 кд/кв.м., 45% охватом цветовой палитры NTSC, массой 550 граммов, двумя разъемами USB-C, из которых совмещен с DisplayPort, и одним интерфейсом HDMI. По мнению производителя, идеально подойдет для работы с игровыми приставками Nintendo Switch, Xbox, Sony PlayStation 4 и 5, смартфонами Huawei, ASUS,Samsung, Oppo, Black Shark (и других брендов), а также ноутбуками HP, Dell, ASUS, Lenovo, Huawei, Apple и Xiaomi. Цена монитора составляет 55 долларов.