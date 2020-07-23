14-дюймовый портативный монитор от Lenovo с поддержкой стилуса

Lenovo представила новый ThinkVision M14t предназначенный для обеспечения дополнительных преимуществ для вашей портативной рабочей станции.

ThinkVision M14t представляет собой 14-дюймовый портативный IPS- монитор с разрешением Full HD и весом всего 698 грамм. Он может подключаться к любому совместимому мобильному устройству через два полнофункциональных порта USB Type-C. Регулируемый дисплей имеет максимальную яркость 300-нит, и технологию для снижения нагрузки на глазах во время использования.

Новинка поставляется со стилусом, который поддерживает 4096 уровней давления. Также есть функция сквозного переноса питания USB-C, позволяющую заряжать подключенное мобильное устройство, подключив M14t к источнику питания. На международный рынок Lenovo ThinkVision M14t выйдет в сентябре этого года по ориентировочной цене в $ 450.
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