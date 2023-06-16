144-Гц монитор ASUS ROG Swift PG38UQ появился в продаже

Компания ASUS дала старт китайским продажам геймерского монитора ROG Swift PG38UQ, который был представлен на выставке Computex 2023. Новинка характеризуется 38-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 600, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, двумя 5-Вт динамиками, интерфейсом HDMI 2.1 (поддерживает 4K 120 Гц), разъемами DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, а также поддержкой NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync 144Hz. Цена монитора составляет 955 долларов.

Довольно часто можно услышать от геймеров мнение о том, что на рынке игровых ноутбуков уже давно нет ниче…