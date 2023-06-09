144-Гц монитор Acer Nitro XV272URV вышел в Европе

Компания Acer выпустила в европейскую продажу геймерский монитор Nitro XV272URV, который был представлен еще в прошлом году. Цена новинки составляет 400 евро. Монитор характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 170 Гц (посредством DisplayPort) или 144 Гц (HDMI), поддержкой AMD Freesync Premium, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью до 400 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400 и TUV Rhineland Eyesafe, цветопередачей на уровне Delta E<1, двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и двумя разъемами USB Type-C, а также регулируемой подставкой.