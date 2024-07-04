144-Гц монитор BenQ Mobiuz EX321UX вышел в Европе

Компания BenQ выпустила на европейский рынок монитор Mobiuz EX321UX, которая основана на 31,5-дюймовой IPS-матрице с подсветкой Mini LED, 1152 участками затемнения, разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 144 Гц, яркостью HDR 1000 нит, 99% покрытием цветовой палитры Adobe RGB и 99% DCI-P3, HDR10, временем отклика 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, двумя портами USB Type C и тремя USB 3.2 Type A, комплектной подставкой с функциями наклона, высоты и вращения, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Монитор появится в европейской продаже в конце июля по цене в 1200 евро.