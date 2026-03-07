144-Гц монитор ViewSonic VA27G11 оценили в 85 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью VA27G11, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц (175 Гц в режиме разгона), временем отклика MPRT 1 мс, углами обзора 178 градусов, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, поддержкой стандарта HDR10, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом и настенным креплением VESA 100:100. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.