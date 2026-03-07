144-Гц монитор ViewSonic VA27G11 оценили в 85 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью VA27G11, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц (175 Гц в режиме разгона), временем отклика MPRT 1 мс, углами обзора 178 градусов, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, поддержкой стандарта HDR10, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом и настенным креплением VESA 100:100. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.

Представлен 34-дюймовый монитор MSI MAG 345CQRF E20…
Компания MSI пополнила ассортимент сверхширокоформатных мониторов моделью MAG 345CQRF E20, которая основа…
Представлен 144-Гц монитор Lenovo ThinkVision S25-4e…
Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью ThinkVision S25-4e, которая основана на…
Представлен 163-дюймовый дисплей Hisense 163MX RGBY MicroLED…
Компания Hisense пополнила ассортимент дисплеев 163-дюймовой моделью 163MX RGBY MicroLED, которую можно и…
Представлен 280-Гц монитор AOC Q27G4ZDP/WS…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G4ZDP/WS, которая основана на 26,5-дюй…
345-Гц монитор Titan Legion X276S+ оценили в 215 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент игровых мониторов моделью X276S+, которая получила 27-дюймову…
Dell представила монитор для фотографов и монтажёров…
Компания Dell на выставке CES 2026 объявила, что 24 февраля выпустит в продажу монитор UltraSharp 32 4K Q…
275-Гц монитор Acer Nitro VG270U Z2 оценили в 165 долларов…
Компания Acer объявила о выпуске игрового монитора Nitro VG270U Z2, который получил 27-дюймовую матрицу т…
Xiaomi представила монитор G Pro 27Qi…
Xiaomi официально выпустила игровой монитор G Pro 27Qi образца 2026 года для глобального рынка. G Pro 27Q…
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor