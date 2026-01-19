Представлен 34-дюймовый монитор MSI MAG 345CQRF E20

Компания MSI пополнила ассортимент сверхширокоформатных мониторов моделью MAG 345CQRF E20, которая основана на изогнутой 34-дюймовой VA-матрице с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 200 Гц, что очень много для подобных панелей VA, которые обычно имеют кадровую частоту 144-165 Гц, радиусом кривизны 1000R, максимальной яркостью 300 кд/кв.м, 110-процентный покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой Adaptive Sync, а также интерфейсами HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a. Цена монитора составляет всего 230 долларов.