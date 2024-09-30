160-Гц монитор Aopen Fire Legend XV5 оценен в 54 тысячи рублей

Компания Aopen пополнила ассортимент мониторов моделью Fire Legend XV527, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, 90-процентным покрытием цветовой палитры Adobe RGB, пиковой яркостью 400 нит, поддержкой HDR, интерфейсом USB Type-C с поддержкой 65-Вт зарядки Power Delivery, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. KVM-переключателем для использования одного комплекта периферии на разных ПК, подставкой с функцией регулировки высоты, наклона, поворота и вращения, технологиями для защиты зрения пользователя, тремя игровыми режимами и тонкими настройками цветопередачи. Цена монитора в России составляет от 54 тысяч рублей.