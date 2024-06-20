160-Гц монитор ViewSonic VX2759-4K-PRO оценен в 290 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2759-4K-PRO, которая основана на 27-дюймовой Fast IPS-матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс (GTG), 100% покрытием цветового пространства sRGB и 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой FreeSync и G-sync, аппаратным снижением интенсивности синего цвета, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DP 1.4, портом USB-A 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора составляет 290 долларов.