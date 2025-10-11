Представлен 420-Гц монитор HKC UG25EF

Компания HKC пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью UG25EF, которая получила 24,5-дюймовую разогнанную Fast TN матрицу с разрешением 1920:1080 точек. Новинка характеризуется кадровой частотой 420 Гц, максимальной яркостью 400 нит, временем отклика 0,5 мс (GtG), глубиной цвета 8 бит, 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, креплением на стену VESA 100:100 мм, портом DisplayPort 1.4, интерфейсом HDMI 2.0 и разъемом USB-C с 15-Вт обратной зарядкой. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 280 долларов.