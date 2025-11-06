Представлен 340-Гц монитор ViewSonic VX2766-2K-PRO-8

Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX2766-2K-PRO-8, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD), кадровой частотой 320 Гц или 340 Гц в разгоне, контрастностью 1300:1, яркостью 450 нит и пиковой яркостью 500 нит, временем отклика 1 мс (GtG), сертификацией HDR10, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB и 98-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, двумя портами HDMI 2.1 и одним интерфейсом DisplayPort 1.4. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.