Мониторы Gigabyte MO34WQC36, MO32U24, MO27Q28GR, MO27Q2A ICE на CES 2026

На CES 2026 представлены следующие модели: ультраширокий QD-OLED-монитор MO34WQC36 и 4K QD-OLED-монитор MO32U24, оснащенные новейшей пленкой ObsidianShield, с поддержкой стандарта DisplayHDR True Black 500. Пленка ObsidianShield разработана для повышения воспринимаемого уровня черного цвета до 40%, что улучшает контрастность и общую четкость изображения. Кроме того, твердость поверхности 3H вместо прежних 2H в 2,5 раза повышает устойчивость к царапинам, гарантируя долговечность в повседневном использовании. При этом модель MO34WQC36 имеет новую субпиксельную структуру V-stripe для более четкого (в 64 раза) отображения текста. Также на выставке представлен монитор MO27Q28GR на базе технологии RealBlack Glossy WOLED четвёртого поколения, который сертифицирован UL и гарантирует глубокий чёрный цвет даже в ярко освещённых помещениях, и 27-дюймовый QD-OLED-монитор MO27Q2A, доступный в новом белом исполнении — MO27Q2A ICE.

Для улучшения яркости HDR-изображения GIGABYTE предлагает точно настроенные режимы HDR Picture Mode, оптимизированные под разные сценарии просмотра — HDR Movie, HDR Game и HDR Vivid. Для повседневного просмотра контента в формате SDR компания GIGABYTE предлагает режим AI Picture Mode, обученный на большом массиве данных. Он автоматически подбирает оптимальные настройки экрана под конкретный сценарий и делает комфортнее просмотр повседневного контента. Помимо тонкой настройки качества изображения именно фирменные тактические функции GIGABYTE задают уровень производительности и функциональности игровых мониторов бренда. Функция Tactical Switch 2.0 позволяет одним нажатием переключаться между разрешениями и соотношениями сторон — например, 4:3 или 5:4, выбирая наиболее подходящие параметры под нужный тип игры.