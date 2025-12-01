Представлен монитор Huion Kamvas Pro 27 с поддержкой стилуса

Компания Huion пополнила ассортимент мониторов моделью Kamvas Pro 27, которая может похвастаться поддержкой стилуса с продвинутыми характеристиками. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей с разрешением 4K UHD, частотой обновления 144 Гц, технологией PenTech 4.0 с 16384 уровнями чувствительности к нажатию стилуса, 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 98-процентным охватом нового цветового пространства Display P3, защитным стеклом Canvas Glass 3.0, комплектными перьями PW600 и PW600S на базе PenTech 4.0 с ровными линиями и точным отслеживанием курсора. Цена этого «цифрового перьевого экрана» составляет 2200 долларов.