Представлен монитор Huion Kamvas Pro 27 с поддержкой стилуса

Компания Huion пополнила ассортимент мониторов моделью Kamvas Pro 27, которая может похвастаться поддержкой стилуса с продвинутыми характеристиками. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей с разрешением 4K UHD, частотой обновления 144 Гц, технологией PenTech 4.0 с 16384 уровнями чувствительности к нажатию стилуса, 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 98-процентным охватом нового цветового пространства Display P3, защитным стеклом Canvas Glass 3.0, комплектными перьями PW600 и PW600S на базе PenTech 4.0 с ровными линиями и точным отслеживанием курсора. Цена этого «цифрового перьевого экрана» составляет 2200 долларов.

Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34W…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Curved Gaming Monitor G34WQi 2026, котора…
Представлен монитор Huion Kamvas Pro 27 с поддержкой стилуса…
Компания Huion пополнила ассортимент мониторов моделью Kamvas Pro 27, которая может похвастаться поддержк…
Представлен представлен 310-Гц монитор Philips Evnia 25M2N32…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 25M2N3200U, которая основана на…
Представлен 200-Гц монитор Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 20…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 2K Gaming Monitor G27Qi 2026, которая осн…
34-дюймовый монитор Redmi Monitor G34WQ 2026 оценен в $195…
Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашний китайский рынок геймерский монитор Redmi Monitor G34WQ 20…
Samsung представила портативный монитор на подставке…
Компания Samsung представила новый портативный дисплей, который можно возить на роликовой подставке или п…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4…
27-дюймовый игровой монитор GIGABYTE M27UP способен работать как в режиме 4K, так и в режиме Full HD (пер…
Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ…
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матр…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor